В Гонконге запретят собираться больше двух

Администрация Гонконга ужесточает карантинные меры: в городе закроют все развлекательные заведения и запретят собираться в общественных местах группами более двух человек. Об этом объявила глава Гонконга Кэрри Лэм, сообщает газета South China Morning Post.

Лэм сообщила, что со среды в городе закроют торгово-развлекательные центры, парки развлечений, караоке и бассейны. Спортзалы и салоны красоты останутся открытыми, если будут соблюдать правило о группах не больше двух. Такое же правило вводится для ресторанов, которым к тому же придется закрываться не позже 22 часов.

За нарушение этих мер повысят штрафы — они составят до 2 тысяч гонконгских долларов (около 250 долларов США, или 19 тысяч рублей). Сообщается, что к таким решениям привела новая вспышка коронавируса SARS-CoV-2: за последние сутки в городе обнаружили 76 новых случаев болезни, девять из них не смогли отследить до заграничных переносчиков и сочли «локальными».

«Цифры в понедельник немного снизились, но я не хочу, чтобы люди ошибочно заключили, что мы прошли пик эпидемии», — приводит издание слова главы гонконгской администрации. В том же выступлении она рассказала, что большинство госслужащих, которых в городе насчитывается свыше 177 тысяч, переводятся на удаленный режим работы.

По данным института Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Гонконге зафиксировано более 6,3 тысячи случаев заболевания и 109 летальных исходов.