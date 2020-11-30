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В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

26 338
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691) и Московской области (1064). Меньше всего — в Еврейской автономной области (29) и Ненецком автономном округе (5).

За данный период также зарегистрировано 17 247 выздоровлений и 368 летальных исходов.

С начала пандемии в России выявлено 2 295 654 случая заражений в 85 регионах, 39 895 смертей и 1 778 704 выздоровления.

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