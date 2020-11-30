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В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом

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Фото: Антон Ваганов / Reuters

В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом. Днем ранее число летальных исходов составило 459. Ежедневная статистика опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве скончались 74 человека, в Красноярском крае — 23, Санкт-Петербурге — 20, Подмосковье — 20.

За день в стране выявлено 26 338 новых случаев заражения в 84 регионах, поправили 21 987 пациентов. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 295 654, выздоровевших — 1 761 457.

Рекордные показатели по смертности больных COVID-19 были зафиксированы 26 ноября. В тот день погибли 524 человека.

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