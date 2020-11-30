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Главврач российской поликлиники заразилась коронавирусом и умерла

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Вера Пак
Вера Пак
Фото: gp11.medkhv.ru

В Хабаровске главный врач городской поликлиники №11 Вера Пак заразилась коронавирусом и скоропостижно скончалась. Ей был 60 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что Пак умерла в одном из коронавирусных госпиталей Хабаровска. «Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким. Стойкости и крепости духа в это непростое время», — добавил Никонов.

Главврач поликлиники проработала в медучреждении 17 лет. Всего же у медика было 37 лет стажа работы в здравоохранении.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы реанимации горбольницы №10 Барнаула Юрий Кочетков работал с признаками COVID-19, не дождался теста и умер. Отмечалось, что медик, будучи в тяжелом состоянии, не раз обращался к руководству с просьбами отправить его на больничный, однако получал отказ.

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