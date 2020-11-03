Глава реанимации российской больницы ждал тест на COVID-19, работал и умер

Глава реанимации горбольницы №10 Барнаула Юрий Кочетков работал с признаками COVID-19, не дождался теста и умер, сообщает РИА Новости. В региональном Минздраве по факту смерти врача проводят проверку.

По информации регионального отделения «Справедливой России», Кочетков, будучи в тяжелом состоянии, рассказал, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на больничный и предоставить результаты теста на COVID-19, но получал отказ. В руководстве больницы якобы заявляли, что работать некому, из-за чего врач продолжал выходить на смены, но после нескольких недель борьбы с заболеванием скончался.

Вдова Кочеткова рассказала Telegram-каналу «Подъем», что его обнаружили мертвым в своей квартире. По ее словам, результаты теста врача задержали на шесть дней, и он работал с температурой 39,5 и одышкой. «Будучи столько лет врачом, он просто уже знал, что умрет», — добавила женщина.

Ранее от тяжелого поражения легких умер Юрий Дронов, главврач городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где от нехватки кислорода скончались пациенты на искусственной вентиляции легких.