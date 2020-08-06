Российский врач умер вскоре после перевозки пациента с COVID-19 на вертолете

Работавший с зараженными коронавирусом реаниматолог Красноярской краевой клинической больницы Илья Житков умер от COVID-19 вскоре после инфицирования, сказано на сайте медучреждения.

В сообщении говорится, что предположительно врач заразился 26 июля, когда перевозил на вертолете тяжелого пациента с COVID-19. В тот же день 54-летний Житков почувствовал недомогание. В ночь на 6 августа он скончался в реанимации.

«Это была ковидная пневмония с очень быстрым течением, септический шок», — отметили в клинике.

Доктор вел здоровый образ жизни, проработал в больнице и санавиации 30 лет. С 1 июня он был в «красной зоне» и вывез многих пациентов с тяжелой пневмонией из отдаленных районов региона.

В апреле 2001 года Житков помогал пострадавшим в авиакатастрофе вертолета, в которой погиб красноярский губернатор Александр Лебедь. Летом 2015 года он сутками работал с пациентами, попавшими в крупные ДТП с участием пассажирских автобусов.

Согласно неофициальному списку умерших от коронавируса медиков, за время эпидемии в России скончалось 620 работников здравоохранения. Официальные цифры во много раз ниже. Так, в начале июля глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что с начала пандемии умерли 40 российских врачей, их семьи получили выплаты. По некоторым случаям проводится расследование. При этом в конце мая речь шла о 101 погибшем от инфекции медработнике.