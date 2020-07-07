В российской больнице коронавирусом заразились больше сотни врачей

В Свердловской областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге больше сотни врачей заразились коронавирусом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

По данным агентства, заразились 140 сотрудников, это стало рекордным числом среди свердловских больниц за май и июнь. Отмечается, что скончались два человека с коронавирусом, в том числе заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров.

Главный врач больницы Игорь Трофимов подтвердил URA.RU информацию о заболевших сотрудниках, однако уточнил, что 92 из них уже поправились и приступили к работе. Он добавил, что три отделения больницы сейчас на карантине, в течение недели они приступят к работе.

3 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что в России с начала пандемии умерли 40 врачей и назвал эти данные самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям были проведены страховые выплаты. 26 мая директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмила Летникова сообщала, что за данный период умер 101 медик с коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «исходит из других данных».

С начала пандемии в России выявили 694 230 случаев корнавируса, зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

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