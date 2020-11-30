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Российские работодатели высказались о вакцинации своих сотрудников от COVID-19

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Фото: Matyas Borsos / Reuters

Привить своих сотрудников от коронавируса планирует лишь 19 процентов российских работодателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, передает «Интерфакс».

Среди работодателей, которые планируют вакцинацию персонала COVID-19, 39 процентов организовывали своим сотрудникам этой осенью прививки от гриппа.

При этом 40 процентов высказались против вакцинации своих сотрудников от коронавируса, а 41 процент работодателей еще не определились со своими планами.

В сентябре Министерство здравоохранения России предложило ввести обязательную вакцинацию от гриппа для государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. В связи с пандемией коронавируса предполагается в обязательном порядке делать прививки определенным группам населения. Вакцинации будут подлежать волонтеры, а также работники социальной и коммунальной сфер. Отмечается, что данная мера направлена на предотвращение массовой заболеваемости острыми вирусными инфекциями.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.

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