Девочка спасла второклассника от крокодила

В Кении девочка с помощью брата спасла второклассника, на которого напал крокодил. Об этом сообщает сайт Kenyans.co.ke.

Рептилия схватила Лесабато Тирена (Lesabato Tiren) за руку, когда он и его друзья пришли на озеро Баринго за водой. 12-летняя Бетти Ловаар (Betty Lowaar) бросилась ему на помощь, и хищник укусил ее за бедро. К схватке присоединился и ее брат — 14-летний Кембой Ловаар (Kemboi Lawaar)). Вместе с Бетти он тыкал крокодила палкой и звал на помощь.

Когда на крики сбежались люди, рептилия уже уплыла. Всех троих пострадавших отвезли в местную больницу. Бетти и Кембой отделались легкими ранениями и вскоре вернулись домой. Лесабато получил более серьезную травму и был переведен в окружную больницу.

В Кении распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2018 году сообщалось, что жители рыбацких деревень на островах в озере Виктория покидают дома из-за нашествия крокодилов. Представитель местных властей заявил, что по вине рептилий погибло много людей, в том числе семеро детей.