Отец министра здравоохранения России попал в больницу с COVID-19

Отец министра здравоохранения России Михаила Мурашко заболел COVID-19 и попал в больницу. Его госпитализировали в клинику в Екатеринбурге, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в региональном Минздраве.

«Отец Мурашко совсем недавно попал в ГКБ №40 с коронавирусом», — отметил собеседник издания. О состоянии пациента не сказано.

В пресс-службе свердловского министерства здравоохранения и в самой больнице не стали комментировать информацию.

Семья главы Минздрава проживает в Екатеринбурге.

22 октября Михаил Мурашко уходил на самоизоляцию на две недели, когда у его родственника обнаружили коронавирус. Кто был этим членом семьи, не уточнялось. Чиновник сдал три ПЦР-теста, все они показали отрицательные результаты.