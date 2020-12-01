Профессор МГУ назвал сроки наступления более опасной пандемии

Комбинации лекарств, которыми пытаются лечить больных COVID-19, неизбежно приведут через полтора-два года к новой, более опасной пандемии. Такие сроки назвал в интервью «Царьграду» профессор, замдиректора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ Симон Мацкеплишвили.

Профессор рассказал, что даже при легкой форме болезни врачи часто назначают антибиотики широкого спектра действия. «Причем сразу по несколько препаратов и в нерациональных комбинациях, изобретаются схемы, которые мы практически никогда не использовали», — заявил Мацкеплишвили.

Специалист предупредил, что при таком лечении пандемия антибиотикорезистентности — сопротивления антибиотикам — станет реальностью уже через полтора-два года. «И это гораздо серьезнее коронавирусной или любой другой инфекции», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса может привести к избыточной смертности от других заболеваний. Количество смертей, по его словам, может увеличиться из-за сокращения обращений пациентов с хроническими заболеваниями.

В России за последние сутки выявили 26 402 случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Московской области (1104). Меньше всего — в Ненецком (3) и Чукотском (3) автономных округах.