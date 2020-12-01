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Греция испытала российские С-300 в ходе учений близ побережья Турции

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Греция испытала зенитные ракетные комплексы (ЗРС) С-300 российского производства в ходе военных учений в Восточном Средиземноморье близ побережья Турции. Об этом сообщает AMN News.

По данным агентства, учения проходили с 23 по 27 ноября на военном полигоне на острове Крит. В них также приняли участие военные из США, Германии и Нидерландов.

Как пишет Daily Sabah, помимо С-300, в маневрах греческих военных были задействованы и другие системы противовоздушной обороны (ПВО) российского и советского производства, например, ЗРС «Тор-М1» и «Оса-АКМ», а также системы ПВО средней и малой дальности американского и немецкого производства. Издание отмечает, что в Турции учения на Крите уже назвали провокацией и раскритиковали власти США за их «лицемерную позицию»: ранее Вашингтон неоднократно выступал против покупки Анкарой российских комплексов С-400 и угрожал применить в отношении нее санкции.

Ранее сообщалось, что в США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 ее противнику — Греции. Греческие СМИ утверждают, что в Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. Всего планируется поставить 20 единиц техники, шесть из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.

Отмечалось, что подобные меры были приняты в связи с активацией турецкой стороной купленных у России С-400. США также рассматривают перемещение американской военной базы Инджирлик с территории Турции на остров Крит.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

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