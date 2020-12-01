Модный бренд Topshop обанкротился

Британский ретейлер Arcadia Group, в состав которого входят бренды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, объявил о банкротстве. Информация появилась на сайте Sky News.

Сообщается, что компания, принадлежащая предпринимателю Филиппу Грину, начала процедуру банкротства после того, как ее руководство отклонило предложение кредита в размере 50 миллионов фунтов от корпорации Frasers Group. Отмечается, что последней руководит главный соперник Грина — миллиардер Майк Эшли.

Глава Arcadia Group Иэн Грабинер назвал этот день «крайне печальным». По его словам, длительное закрытие магазинов из-за пандемии коронавируса сильно повлияло на продажи всех марок ретейлера. Эксперты называют Arcadia Group крупнейшей жертвой пандемии коронавируса в Великобритании.

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По информации издания, внешнее управление Arcadia Group теперь будет осуществлять аудиторская компания Deloitte. При этом все торговые точки и сайты упомянутых брендов будут продолжать работу, никто из 13 тысяч сотрудников компании не будет уволен. Сейчас товары марок, ранее принадлежавших Arcadia Group, продаются в 444 магазинах в Великобритании и 22 на территории других стран мира, три из которых расположены в России.

Arcadia Group — одна из крупнейших розничных сетей по продажам одежды, обуви и аксессуаров в Великобритании. С 2002 года она находилась в собственности британского бизнесмена Филиппа Грина, купившего компанию за 850 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее в ноябре сеть книжных магазинов «Республика» подала на банкротство. Заявление было подано после того, как против «Республики» подали несколько исков. Например, издательство «Эксмо» требует от книжной сети более 122 миллионов рублей.