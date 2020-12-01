Россия
 
Последние новости
Врач описал поражения центральной нервной системы при коронавирусе
Раскрыта зарплата победившей на выборах уборщицы
В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии
Мать продержала сына взаперти 28 лет
Врач оценил вероятность полного восстановления легких после коронавируса
Женщина притворилась больной раком ради денег на свадьбу и медовый месяц
Встречу ОПЕК+ перенесли
Операцию по извлечению погибшего в Чечне фотографа показали на видео
Moderna запросила разрешение на экстренное использование вакцины в США
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне, имеющие право на льготы, с 1 декабря будут получать уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах. Об этом сообщает «Российская газета».

В Минтруде рассказали, что, например, родителям, зарегистрированным на «Госуслугах», с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. При этом система сама будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Персональное информирование коснется мер соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

Издание отмечает, что сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки
Россияне перечислили главные признаки качественной жизни
Россиянам не стали снижать зарплату во время коронавируса