Интерпол заметил активизацию преступности вокруг вакцин от коронавируса. Об этом говорится на сайте организации.

Правоохранительные органы разных стран призвали сотрудничать с органами в области здравоохранения. Тем самым они должны обеспечить безопасность цепочек поставок вакцин от вируса. В частности, правоохранителям предстоит вычислять незаконные веб-сайты, продающие поддельные препараты и тесты на наличие COVID-19, а также ловить криминальные сети.

«Преступные организации будут нацелены на тех, кто ничего не подозревает, и обманывать их с помощью фейковых веб-сайтов и поддельных лекарств, что может поставить под угрозу не только здоровье, но и жизнь людей», — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

8 сентября в организации заявили, что пандемия коронавируса привела к росту числа сексуальных преступлений над детьми. Причиной этого послужило закрытие школ на карантин, в результате чего дети стали больше времени проводить в интернете. Выделяется и активность злоумышленников в даркнете.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться