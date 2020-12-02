Украина опровергла задержание вице-премьера за пьяный дебош в отеле

В правительстве Украины опровергли сообщение о задержании вице-премьера Олега Уруского за пьяный дебош в турецком отеле. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает «112.ua».

«Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной», — заявила пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

О задержании чиновника сообщил 1 декабря депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его словам, вице-премьер и «просто ублюдок» Уруский был схвачен правоохранительными органами Турции за дебош в гостинице во время карантина.

Ранее Главное разведуправление (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что Россия пытается испортить репутацию президента Владимира Зеленского. Одним из направлений такой работы Москвы является критика решений украинского лидера в социальной и экономической сфере, в частности, в борьбе с пандемией коронавируса.