Нефтяной гигант откажется от своих проектов на миллиарды долларов

Нефтяной гигант ExxonMobil спишет активы на 17-20 миллиардов долларов. Компания намерена отказаться от нескольких своих проектов, сказано в плане стратегического развития предприятия.

К ним относится разработка месторождений сухого газа в Аппалачах и Скалистых горах, в Оклахоме, Техасе, Луизиане и Арканзасе в США, а также на западе Канады и в Аргентине. Отказ от проектов приведет к списанию активов на миллиарды долларов.

Exxon также сократит 15 процентов сотрудников по всему миру до конца 2021 года, чтобы снизить расходы. По итогам третьего квартала убытки компании составили 680 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года нефтяной гигант показал чистую прибыль в 3,2 миллиарда долларов.

В августе ExxonMobil исключили из промышленного индекса Dow Jones Industrial Average, хотя она являлась его старейшим участником. Присутствие в индексе влияет на инвестиционную привлекательность компаний.