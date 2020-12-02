В армии ФРГ обнаружили «граждан рейха»

Военная контрразведка Германии обнаружила среди сотрудников Управления закупок бундесвера (армии ФРГ) «граждан рейха» (или «рейхсбюргеров», отвергающих современное немецкое государство). Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Подозреваемые работают в региональном офисе города Ульм, в их числе также начальник офиса. Расследование в отношении предполагаемых «рейхсбюргеров» ведется с конца 2019 года. Восьмерых фигурантов дела уже допросили. По словам парламентского статс-секретаря при Минобороны Петера Таубера, первые результаты расследования подтверждают подозрения разведки.

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У подозреваемых изъяли информационные носители и запретили им появляться на рабочих местах.

В январе 2018-го сообщалось, что в Германии на 50 процентов возросло число людей, считающих себя «гражданами рейха» — по данным немецкой Федеральной службы защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT), насчитывалось 16 тысяч таких немцев.

«Граждане рейха», или «рейхсбюргеры», считают, что ФРГ была учреждена на территории Третьего рейха незаконно и Германия должна существовать в границах 1937 года. В октябре 2016-го один из «рейхсбюргеров» застрелил немецкого полицейского — с тех пор к ним приковано внимание спецслужб. В январе 2020-го контрразведка сообщила, что в немецкой армии присутствует по меньшей мере 592 человека, которых подозревают в антиконституционных взглядах. Известно также о «гражданах рейха» среди сотрудников региональной и федеральной полиции.