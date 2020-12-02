Раскрыты подробности о найденном ФСБ тайнике с миллионами рублей на кладбище

Раскрыты подробности обнаружения сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России тайника с миллионами рублей, который на городском кладбище Краснодара обустроил бывший заместитель гендиректора местной электросетевой компании. Об этом в среду, 2 декабря, в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, о тайном схроне с 50 миллионами рублей ФСБ стало известно от одного из подчиненных задержанного, которому тот проболтался о своем секрете во время совместного распития алкогольных напитков. Мешок с пятитысячными купюрами был закопан в одной из могил на Славянском кладбище Краснодара. Схрон находился напротив «Аллеи славы», где располагаются захоронения деятелей искусства и героев Великой Отечественной войны.

30 ноября сообщалось о версии следствия, согласно которой найденные на кладбище наличные были добыты преступным путем. Задержанному предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Ранее он занимал должность председателя правительства Республики Дагестан.

По данным Следственного комитета России, в сентябре фигурант узнал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и предложил свое содействие в передаче десяти миллионов рублей должностным лицам, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

Сотрудник электросетевой компании принял предложение начальника, но затем сдал его правоохранительным органам. 8 октября в служебном кабинете и дома у фигуранта в ходе обысков следователи изъяли 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десять дорогостоящих часов люксовых брендов. Он арестован по решению суда.