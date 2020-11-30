ФСБ нашла тайник на кладбище с миллионами рублей

Сотрудники ФСБ нашли в тайнике на кладбище 50 миллионов рублей в рамках дела о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Деньги были спрятаны фигурантом дела на Славянском кладбище Краснодара. Оперативное видео с найденными деньгами публикует Telegram-канал Life Shot.

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По версии следствия, наличность добыта преступным путем. Обвиняемый является заместителем гендиректора электросетевой компании Краснодарского края, которому вменяется посредничество во взяточничестве.

По данным СКР, в сентябре 2020 года он узнал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и предложил свое содействие в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за непривлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник электросетевой компании принял предложение начальника, но затем сдал его правоохранительным органам.

8 октября в служебном кабинете и дома у заместителя гендиректора в ходе обысков следователи изъяли 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Он арестован по решению суда.