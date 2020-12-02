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Евросоюз утвердил аналог «списка Магнитского»

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Фото: John Thys / Reuters

Послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим за нарушение прав человека, аналогичный американскому «списку Магнитского». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Принципиальное решение по введению санкционного режима в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека принято», — сказал собеседник агентства. Известно, что формальное утверждение пройдет без обсуждения.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти аудитора Сергея Магнитского в «Матросской Тишине».

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

Предыстория: ЕС пообещал России «новый список Магнитского»
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