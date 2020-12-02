Евросоюз утвердил аналог «списка Магнитского»

Послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим за нарушение прав человека, аналогичный американскому «списку Магнитского». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Принципиальное решение по введению санкционного режима в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека принято», — сказал собеседник агентства. Известно, что формальное утверждение пройдет без обсуждения.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти аудитора Сергея Магнитского в «Матросской Тишине».

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

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