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ЕС пообещал России «новый список Магнитского»

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Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз готовит против России новый санкционный режим, аналогичный американскому «списку Магнитского». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии.

«Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», — приводит агентство слова источника.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти в «Матросской тишине» аудитора Сергея Магнитского.

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре отметили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Браудера.

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