ЕС пообещал России «новый список Магнитского»

Европейский союз готовит против России новый санкционный режим, аналогичный американскому «списку Магнитского». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии.

«Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», — приводит агентство слова источника.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти в «Матросской тишине» аудитора Сергея Магнитского.

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре отметили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Браудера.