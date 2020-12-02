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В МИД России сравнили санкции с чрезвычайным бедствием

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Фото: МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что односторонние ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса по масштабу причиняемого ущерба сравнимы с чрезвычайными бедствиями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, в развивающихся странах, особенно переживающих вооруженные конфликты, знают, что санкционные меры бьют по всем отраслям народного хозяйства, и от них страдает все население.

«Считаем весьма важным, что на площадках ООН разворачивается все более острая дискуссия по данной проблеме, выдвигаются многочисленные конструктивные инициативы, привлекающие широкий круг единомышленников», — подчеркнула Захарова.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакеви заявил, что Россия успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны США. Главное опасение связано с возможными ограничениями на владение российским госдолгом. В случае введения они распространятся как на американских резидентов, так и на иностранцев, поскольку законы США имеют экстерриториальный принцип действия.

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