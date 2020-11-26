В Госдуме рассказали о планируемых санкциях США против России

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что санкции, которые планирует ввести администрация президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности России, направлены на сдерживание российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что более десяти предприятий гражданского авиастроения, включая производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, могут попасть под санкции Соединенных Штатов.

По словам Железняка, Вашингтон путем недобросовестной конкуренции стремится вытеснить российских производителей современного оружия.

Ранее сообщалось, что администрация действующего американского лидера планирует ввести новые санкции в отношении России. Так, согласно предварительному варианту документа, под санкции может попасть Минобороны России. Также ограничительные меры затронут 28 организаций: научные центры и предприятия, занятые в авиационной, ракетно-космической, атомной отраслях и отрасли приборо- и двигателестроения.

24 ноября, стало известно, что США ввели санкции в отношении трех российских организаций. Ограничительные меры применены против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. В России подобный шаг Вашингтона оценили как дискриминационный.