Россия назвала дискриминационным введение новых санкций США

Введение очередных санкций США против трех компаний России — это очередной дискриминационный шаг. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

«Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях. Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний», — считает дипломат.

Он назвал нелегитимными действия Вашингтона и призвал его отказаться от безосновательных обвинений. Антонов также отметил, что альтернатива угрозам и шантажу — политико-дипломатические методы.

Ранее 24 ноября Госдепартамент США сообщил о введении санкций против российских компаний. Ограничительные меры применили против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. Теперь американским госучреждениям запрещено работать с этими организациями.

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