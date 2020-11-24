США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций. Это следует из сообщения американского Госдепартамента, которое опубликовано на сайте Федерального реестра США во вторник, 24 ноября.

Как следует из документа, ограничительные меры применены против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. Теперь американским госучреждениям запрещено работать с перечисленными организациями.

Уточняется, что данные санкции вступили в силу 6 ноября 2020 года в соответствии с разделом 3 закона о нераспространении, который запрещает передачу Ирану, Сирии и Северной Корее технологий по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также любых средств их доставки.

Ранее в ноябре США внесли в санкционные списки две другие российские компании. Тогда под ограничения попали российская строительная компания «Мокран» из Санкт-Петербурга и северокорейская «Генеральная торговая компания "Чхолсан"», филиал которой расположен в Москве. Отмечалось, что обе они подали запрос и получили разрешение на выезд из КНДР рабочей силы для труда на российской территории.