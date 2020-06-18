США снова продлили санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп снова продлил санкции против Северной Кореи. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В распоряжении сказано, что существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

В связи с этим Трамп продлил ограничительные меры против КНДР на год.

США неоднократно продлевали санкции против Северной Кореи. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны.

США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года. Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики, если соглашение состоится. Однако во время переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление. В начале декабря представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что страна не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. По словам дипломата, это больше не входит в повестку переговоров с американской стороной.

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