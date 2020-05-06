В США рассказали о задумавшей снова испытывать ракеты Северной Корее

Северная Корея практически достроила новый объект в районе Пхеньянского международного аэропорта. Это место власти могут использовать для запуска межконтинентальных баллистических ракет, говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Отмечается, что в стране с высокой долей вероятности задумали усиливать вооружение и развивать ракетную программу. Специалисты считают, что на площадке размером в 442,3 квадратных метра можно разместить любые ракеты КНДР.

На то, что Пхеньян снова задумал испытывать ракеты, указывают и другие характеристики объекта: близость к заводам по производству деталей снарядов и конфигурация зданий. Центр подчеркивает, что территорию обустраивали примерно с 2016 года.

23 декабря стало известно, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. Новые меры должны были стать «рождественским подарком» Пхеньяна Вашингтону.

В начале декабря представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что страна не нуждается в продолжении переговоров с США по вопросам денуклеаризации. По словам дипломата, это больше не входит в повестку переговоров с американской стороной. Он назвал обсуждение вопроса «позволяющей сэкономить время уловкой», которая нужна США для урегулирования повестки внутри страны.

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