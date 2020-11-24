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Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео

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Эсминец Военно-морских сил США «Джон Маккейн» у российских границ на Дальнем Востоке попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Ранее Седьмой флот США опроверг нарушение международно-правовых границ «Джоном Маккейном». Как подчеркнули в командовании флота, операция с участием эсминца была призвана показать, что США полностью не признают залив Петра Великого частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического.

Утром 24 ноября Минобороны сообщило о вторжении американского судна в российские воды на Дальнем Востоке. Отмечалось, что нарушение границы остановил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

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