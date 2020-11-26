Россия подготовилась к новым санкциям США

Россия успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны США, заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич, слова которого приводит РБК.
Главное опасение связано с возможными ограничениями на владение российским госдолгом. В случае введения они распространятся как на американских резидентов, так и на иностранцев, поскольку законы США имеют экстерриториальный принцип действия.
«Панических настроений [среди инвесторов] нет, мы привыкли жить в условиях санкций, и санкции сделали нас сильнее. Не исключаем, что они [санкции] могут быть, но я считаю, что мы к этому готовы», — отметил Казакевич.
По его словам, подобные меры невыгодны самим США, поскольку ударили бы по интересам американских инвесторов в российский госдолг. Из-за этого Казакевич считает введение ограничений на операции с российскими гособлигациями маловероятным.
Частичный запрет на них действует с августа прошлого года — в качестве ответных мер после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Американским резидентам и тем, кто может попасть под ограничения Вашингтона, запрещено покупать эмитированные российским Минфином еврооблигации (номинированные в иностранной валюте) на первичном рынке, однако их оборот на вторичном по-прежнему разрешен.