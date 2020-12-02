На ЕГЭ усилят онлайн-наблюдение

Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году планируется усилить онлайн-наблюдение ради безопасности участников и организаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает агентство «Москва».

«В нынешних условиях понятно, что, скорее всего, выпускные экзамены следующего года тоже будут нестандартными. (...) Количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга», — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году онлайн-трансляции процедуры экзамена велись в 98 процентах аудиторий по всей стране. Работа ситуационно-информационных центров (СИЦ) онлайн-наблюдения была организована в 38 субъектах. В них за ходом ЕГЭ наблюдали более 1,5 тысячи человек. В 2021 году СИЦ планируется организовать в 77 субъектах.

Ранее глава Рособрнадзора заявлял, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или менять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.