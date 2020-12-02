Европа захотела помириться с США

Руководство Евросоюза захотело помириться с США. Окончание продолжающейся с 2018 года торговой войны значится одной из приоритетных целей внешнеэкономической политики ЕС, пишет CNBC.

Брюссель принял резолюцию под названием «Новая повестка в отношениях ЕС-США ради глобальных изменений». В ней перечислены основные направления работы, на которых власти союза собираются сосредоточить внимание на протяжении президентского срока Джо Байдена.

Материалы по теме Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль? Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

Помимо улучшения торговых отношений и снятия барьеров, на повестке стоит сотрудничество в области здравоохранения, противодействия изменению климата, технологий и безопасности. Брюссель собирается вести «трансатлантический диалог об ответственности онлайн-платформ и технологических компаний с тем, чтобы в итоге найти оптимальный подход к налогообложению и избежать перекосов в регулировании цифровой экономики».

Налогообложение цифровых компаний является предметом споров между членами ЕС, а также между Брюсселем и Вашингтоном. Так называют компании, продающие продукцию в интернете, независимо от расположения покупателя. Это позволяет им платить налоги по месту регистрации, из-за чего многие цифровые компании (среди них лидирующие роли играют Google, Apple, Facebook и Amazon) регистрируются в низконалоговых юрисдикциях, в частности в Ирландии.

На налоги цифровых компаний претендуют разные страны ЕС (в которых находятся покупатели их продукции) и США, считающие себя родиной большинства из них. Единого решения по этому вопросу до сих пор не принято.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз надеется «восстановить связи» с США после четырех лет охлаждения при президентстве Трампа.