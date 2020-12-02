Европа захотела помириться с США

Руководство Евросоюза захотело помириться с США. Окончание продолжающейся с 2018 года торговой войны значится одной из приоритетных целей внешнеэкономической политики ЕС, пишет CNBC.
Брюссель принял резолюцию под названием «Новая повестка в отношениях ЕС-США ради глобальных изменений». В ней перечислены основные направления работы, на которых власти союза собираются сосредоточить внимание на протяжении президентского срока Джо Байдена.
Помимо улучшения торговых отношений и снятия барьеров, на повестке стоит сотрудничество в области здравоохранения, противодействия изменению климата, технологий и безопасности. Брюссель собирается вести «трансатлантический диалог об ответственности онлайн-платформ и технологических компаний с тем, чтобы в итоге найти оптимальный подход к налогообложению и избежать перекосов в регулировании цифровой экономики».
Налогообложение цифровых компаний является предметом споров между членами ЕС, а также между Брюсселем и Вашингтоном. Так называют компании, продающие продукцию в интернете, независимо от расположения покупателя. Это позволяет им платить налоги по месту регистрации, из-за чего многие цифровые компании (среди них лидирующие роли играют Google, Apple, Facebook и Amazon) регистрируются в низконалоговых юрисдикциях, в частности в Ирландии.
На налоги цифровых компаний претендуют разные страны ЕС (в которых находятся покупатели их продукции) и США, считающие себя родиной большинства из них. Единого решения по этому вопросу до сих пор не принято.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз надеется «восстановить связи» с США после четырех лет охлаждения при президентстве Трампа.