В российскую экономику захотели влить больше денег

Центробанк захотел влить в российскую экономику больше денег. Замглавы регулятора Алексей Заботкин в интервью «Известиям» не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 4,25 процента годовых.

«Совет директоров продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки», — отметил Заботкин, добавив, что нынешний уровень инфляции находится вблизи заданного ЦБ ориентира в четыре процента в год. Это, в свою очередь, значит, что дальнейшее снижение ставки может вызвать более сильный рост цен.

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При этом в настоящее время существует множество противоречащих друг другу факторов, делающих ситуацию на рынке заимствований и в экономике в целом неопределенной. Заботкин не исключил, что в 2021 году «дезинфляционные факторы будут превалировать», из-за чего рост цен замедлится, и регулятор будет вынужден снижать ставку для стимулирования экономики через дешевые кредиты.

В долгосрочной перспективе ЦБ планирует постепенно возвращать ставку до уровня 5-6 процентов годовых. «Мы видим возвращение к нейтральной политике во второй половине нашего прогнозного периода», — заключил замглавы регулятора.

Ключевая ставка ЦБ определяет стоимость заемных средств от регулятора для банков через механизм репо (продажи ценных бумаг из оговоренного списка с обязательством обратной покупки по более высокой цене), а также максимальную ставку по депозитам, которые банки могут размещать в ЦБ. Ключевая ставка служит ориентиром для всего рынка, определяя уровень ставок по кредитам и облигациям.

С лета 2019 года ЦБ планомерно снижал ключевую ставку — с 7,75 до 4,25 процента годовых. С августа ставка остается на неизменном, рекордно низком в новейшей истории России уровне.