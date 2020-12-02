Россиянка перечислила самые раздражающие привычки жителей Турции

Россиянка, переехавшая в Турцию, рассказала о самых раздражающих ее привычках местных жителей. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила путешественница, с тех пор как она приехала в страну, в ней «боролись два чувства»: любовь к самой Турции и раздражение к определенным ситуациям. К примеру, когда турки приходят в гости с утра и сидят до самого вечера, несмотря на то что у хозяев есть свои планы.

«Или вы лежите в больнице и хотите немного отдохнуть, но, поверьте, вам не удастся этого сделать, потому что палата будет как проходной двор, куда стекутся даже те, кого вы видели один раз в жизни. А если это были роды, готовьтесь к тому, что малыша затискают немытыми руками», — написала россиянка.

«Отдельный вид ненависти» блогерша испытывает по отношению к неаккуратному вождению, из-за которого в стране часто возникают несчастные случаи на дорогах, в том числе с российскими туристами, привыкшими к жестким правилам дорожного движения.

«Есть большое "но": поведение турков — это их обычное состояние в жизни. Может казаться, что все происходит вам назло, но у них здесь принято засиживаться допоздна и выпивать тонны чая, а затем еще и кофе. Ходить полной семьей в больницы в знак уважения к больному», — отметила девушка.

Таким образом, подчеркнула она, приехавшие в страну россияне могут ощутить разницу между двумя народами и их культурами. «Хочется дать совет, как к этому привыкнуть, но коронавирус внес свои коррективы, которые со временем могут очень даже прижиться», — подытожила автор блога.

Ранее россиянин рассказал, как туристов обманывают в Турции. Чаще всего, по его словам, это делают в кафе и ресторанах. Так, официанты могут добавить «лишние» блюда и напитки в счет. Кроме того, блогер призвал быть осторожными на рынках, поскольку продавцы «могут подложить лишних фруктов, чтобы искусственно увеличить вес или всучить совершенно ненужные продукты».

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