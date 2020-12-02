Жителям Удмуртии помогут узнавать о мерах соцподдержки

В Удмуртии запустили специальный информационный портал, который поможет жителям региона узнавать о доступных им мерах соцподдержки. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил глава республики Александр Бречалов, передает издание «Моя Удмуртия».

По словам Бречалова, на портале граждане также смогут записаться на прием в министерство социальной политики и труда региона или подать заявление на получение госуслуги. Чтобы получить доступ к системе, необходимо указать логин и пароль от единого портала госуслуг.

Всего к настоящему времени на портале уже зарегистрировались около 10 тысяч человек, уточнил глава Удмуртии.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.