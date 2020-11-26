Управление еще одним российским регионом цифровизировали

В Новосибирской области заработал Центр управления регионом, который позволит цифровизировать принятие управленческих решений и облегчит общение граждан с властями. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщается на портале областного правительства.

Как отмечается, система объединит все ранее существовавшие в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан. В первую очередь она поможет скоординировать работу по сбору, мониторингу и обработке обращений, поступающих от местных жителей из официальных источников и из соцсетей.

«Задача ЦУРа — не только маршрутизировать обращения граждан, но и при необходимости вырабатывать рекомендации для органов власти с помощью анализа "тепловой карты", чтобы любая ситуация разрешалась в кратчайшие сроки», — пояснила руководитель центра Ольга Соболева. Также, по ее словам, система позволит анализировать причины жалоб граждан и своевременно устранять их.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.