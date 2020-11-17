Во всех субъектах России появятся Центры управления регионами

Во всех регионах России к декабрю появятся Центры управления регионами (ЦУР), в которых будут заниматься мониторингом и аналитикой обращений граждан в различные госорганы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В настоящее время такие центры открыты в 27 регионах страны. В скором времени они заработают еще в пяти субъектах.

В сообщении говорится, что лидерами нового проекта стали Калужская, Мурманская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Башкортостан и Татарстан.

«Центр управления регионом — это важный инструмент мониторинга и коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать жалобы людей. Власть слышит и реагирует — основной принцип их работы. (...) Структурирование и анализ этих данных позволят при необходимости корректировать управленческие решения, ориентируясь на социальный запрос», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что ЦУР — «фактически новая федеральная сеть». По мнению Чернышенко, это уникальная задача, которой нет аналогов, также центры открываются, несмотря на сложные условия в России из-за пандемии COVID-19.

По словам исполнительного директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Туровцева, изначально не все регионы были заинтересованы в новом проекте, не «включились одномоментно». Однако на данный момент работа почти завершена. «Сейчас уровень готовности по созданию ЦУР во всех регионах превышает 80 процентов. Мы с уверенностью можем заявить, что к 1 декабря завершим процесс открытия ЦУР во всех 83 регионах страны», — заключил он.