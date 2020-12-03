Бывшего премьера Японии захотели допросить из-за банкетов

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ захотели допросить по делу о финансировании банкетов, которые он проводил для сторонников Либерально-демократической партии. Об этом пишет Kyodo.

Окружная прокуратура Токио обратилась к Абэ с просьбой явиться на допрос. При этом телеканал NHK отмечает, что сам политик опроверг эту информацию. По его словам, он впервые слышит о том, будто его вызывала полиция.

Против одного из секретарей Абэ уже возбудили дело. Его подозревают в сокрытии сведений о части трат на организацию ужинов для сторонников премьера, что может свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства.

По информации NHK, всего на ужины, которые проходили с 2015 по 2019 год, потратили более 190 тысяч долларов. Это превышает сумму, которую собрал Абэ, почти в 2,5 раза. Сам премьер рассказывал, что все траты на банкеты покрывали их участники.

18 июня прокуратура Японии запросила ордер на арест бывшего министра юстиции страны Кацуюки Каваи и его жены Анри. Супругов обвиняют в подкупе избирателей в ходе предвыборной кампании. В ходе расследования около 100 человек рассказали о взятках.