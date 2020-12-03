Россияне раскрыли отношение к своей фигуре во время отпуска

Российские туристы рассказали, занимаются ли они спортом во время отпуска, и раскрыли отношение к своей фигуре на отдыхе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, чуть меньше половины участников опроса, 43 процента, продолжают тренировки во время поездок, причем мужчин среди них больше, чем женщин.

Еще 40 процентов респондентов сообщили, что иногда выполняют какие-либо упражнения, а в свою очередь другие 17 процентов заявили, что во время отпуска привыкли отдыхать — большинство из последних, 36 процентов, объяснили это тем, что в путешествии нет желания тренироваться, а 28 процентов пожаловались на нехватку времени.

В августе 2017 года сообщалось, что для большинства российских туристов наличие в отеле спортзала оказалось важнее дружелюбного персонала или вкусной еды. 91 процент россиян считает активный образ жизни одной из главных составляющих отпуска. Почти половина (45 процентов) готовы тратить один-два часа в день на занятия физкультурой на отдыхе.