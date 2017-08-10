Российские туристы предпочли занятия спортом вкусной еде

Для большинства российских туристов наличие в отеле спортзала оказалось важнее дружелюбного персонала или вкусной еды. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса Hotels.com, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 10 августа.

В ходе проведенного по заказу компании опроса 8,4 тысячи путешественников из 28 стран 56 процентов его российских участников признали важной возможность заниматься фитнесом в гостинице.

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Для 26 процентов оказалась необходимой доброжелательность сотрудников отеля, для 11 процентов — наличие хороших ресторанов рядом с их объектом размещения.

Кроме того, 91 процент россиян считает активный образ жизни одной из главных составляющих отпуска. Почти половина (45 процентов) готовы тратить один-два часа в день на занятия физкультурой на отдыхе.

Также выяснилось, что бег оказался наиболее популярным у россиян видом спорта во время отпуска. Следом идут плавание и езда на велосипеде. В топ-5 также вошли тренировки в спортзале и пляжный волейбол.

В апреле текущего года стало известно, что пожилые российские путешественники чаще своих сверстников из других стран выбирают активный отдых.

