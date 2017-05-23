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Ветреные натуры

Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах

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Фото: пресс-служба Volvo

«Нынче ветрено и волны с перехлестом» — слова классика идеально ложатся под описание погоды, о которой мечтает каждый яхтсмен перед стартом. «Лента.ру» познала радость победы и горечь поражения в составе команды XXI Русской парусной недели Volvo в Турции и выяснила, в чем счастье моряка.

Другая Турция

Добиться понимания русскоязычному туристу в Мармарисе стоит чуть больших усилий, нежели в других курортных зонах страны. Да и рублями здесь с ходу не расплатишься. А все потому, что этот кусочек средиземноморского побережья облюбовали европейские и американские отдыхающие, большинство из которых — лодочники.

Портовый город в Турции — что-то необыкновенное. Жизнь здесь радикально отличается от пляжно-вальяжного существования на прочих курортах страны. Особенно впечатляют в насыщенном маринами (стоянками для швартовки яхт) Мармарисе роскошные южные ночи. Спящие на привязи лодки всех мастей и размеров неоновыми лампами окрашивают водную кромку побережья в бирюзовый цвет. После заката яхты превращаются в ночные клубы, увеселительные и питейные заведения.

Яхтсмены и их гости снуют с одной палубы на другую. Здесь можно запросто заглянуть к малознакомым людям, но не с пустыми руками. И так до самого рассвета. Желающие отдохнуть от качки предпочитают сойти на берег, чтобы прогуляться по мармарисскому бродвею, где множество танцевальных площадок и ресторанных двориков. Главное преимущество местного общепита — свежая рыба. Предприимчивый абориген в полночь на наших глазах достал из моря полуметровую скумбрию с помощью ружья для подводной охоты.

Островные марины можно смело назвать заповедниками, учитывая, что добраться туда можно лишь морем. Как правило, в каждой такой гавани есть чистенький пляж, ресторан, небольшая гостиница. Тут можно пополнить запасы пресной воды и горючего, получить доступ к электричеству и интернету. Предусмотрены душевые с туалетами. Само собой, «парковка» небесплатная — от 50 до 100 евро сутки.

Для перемещения между маринами, расположенными на материковой части, организаторы предоставили журналистам новый седан Volvo S90. Машина без труда справилась с пылью, подъемами и слаломом-гигантом, хотя явно задумывалась не для грунтовых дорог высокогорья Турции. Традиционно впечатляет шведская забота о безопасности всех участников движения. В частности, функция активных фар дальнего света (Active high beam) позволяет автоматически отключать и включать определенные сектора передних фонарей, чтобы не ослеплять водителя встречного автомобиля. Это крайне полезно в условиях серпантина.

Трудности перевода

Россиянам, а особенно жителям сухопутных регионов, отдых на палубе кажется экзотикой. И напрасно. Предки наши водную стихию знали и уважали. Великий и могучий усыпан «морскими» перлами — просто не всегда это очевидно.

«Наверняка вы слышали ироничное выражение "гикнуться" — в смысле "скоропостижно скончаться". А вот, полюбуйтесь, гик собственной персоной», — хватает наша спутница Татьяна Александрова толстенную балку, прикрепленную к мачте над палубой. К этой подвижной штуковине крепится нижняя часть косого паруса — грота. Если резко ослабить тросы, а ветер внезапно дунет в неожиданном направлении, этот здоровенный «шлагбаум» может играючи переломить хребет зазевавшемуся яхтсмену.

Татьяна успешно агитирует мужскую часть гостей из числа беспартийных — пардон, безлодочных — войти в состав ее команды, где дефицит крепких рук.

Попадаешь на лодку, знакомишься с ее устройством, на паруса глядишь разинув рот, и вдруг осеняет: а ведь в выражении «держать нос по ветру» речь идет явно не про отросток с ноздрями. И концы — те, что в воду — тоже перекочевали в современную речь из матросского лексикона. И раньше догадывался, что оттуда корни, а тут довелось ручками потрогать. Когда приходилось быстренько покинуть порт, моряки впопыхах отвязывали тросы, которыми судно крепится к пристани, давали деру, а уже по ходу подтаскивали из воды тяжелые веревки. То есть изначальный смысл выражения — быстро и бесследно свалить, а уж потом к нему привязали криминальный смысл.

Женское имя победы

«Джулия» — так называлась яхта, на которую ступила нога корреспондента «Ленты.ру». Первая гонка — и сразу первое место! Секрет успеха прост — повезло со шкипером.

Яхтинг — спорт, конечно, командный. Но если посмотреть правде в глаза, главный спортсмен на паруснике — шкипер, он же капитан. Задача матросов — помимо той чтоб не вывалиться за борт — сводится к тому, чтобы не перепутать многочисленные веревки с чудными заморскими названиями, вовремя и желательно быстро тянуть их и ослаблять. Хотя употреблять такие глаголы в присутствии яхтсмена считается моветоном. Тут своя терминология.

«Забирай стаксель, твою мать!» — это шкипер Андрей Жучков настойчиво просит сильно потянуть за веревку, правильнее сказать — снасть, которая регулирует передний парус. Накручивать на катушку шкот нужно исключительно по часовой стрелке, иначе фиксирующая трещотка не сработает, и трос размотается в самый неподходящий момент — а это травмы и порча инвентаря.

— Вот этот мостик 1500 долларов стоит. А ломается на раз-два, — предупреждает новобранцев Павел по прозвищу Амазон, он второе лицо на лодке.

Еще одной работящей парой рук, беспрестанно тянущей тугие тросы, была жена Павла Мария.

— Цветочек, перейди на правый борт, — нежно командует Амазон своей «амазонке».

Как ни крути, мы попали на лодку джентльменов, к дамам здесь подчеркнуто деликатное отношение. Ни Андрей, ни Павел не позволяют себе повысить голос на своих спутниц, да и с другими членами экипажа стараются по мере возможности крепкими словами не злоупотреблять, что для яхтинга нехарактерно.

Во время гонки слышимость на море превосходная, и ветер может донести, например, замысел маневра оппонента или обидное высказывание с чужого борта. Поэтому, ровняясь с другой лодкой, принято переговариваться жестами и шепотом.

Наш шкипер Андрей лишний раз при соперниках рта и сам не раскроет, и матросам не даст. Срочную он, кстати, служил на флоте. В подробности не вдается — дескать, служил на подлодке там, где три месяца холодно, а девять — очень холодно. Зато, признается, во многих странах за три года срочки побывал, чем мало кто в Союзе мог похвастать. Да, да, Андрей лямку тянул еще в СССР. И вообще он уже дедушка, чего по виду не скажешь.

«А я женился удачно — вот мой секрет молодости», — в этот момент наш капитан не без гордости приобнял супругу Анну.
Романтика! А как без нее? Бывалые участники регаты Volvo знают о феномене парусных приключений: это спортивное событие причастно к пяти союзам любящих сердец.

Хуже шторма

Победа в регате часто зависит от секретного плана капитана. Кратчайшая с геометрической точки зрения траектория не всегда выигрышна для парусника. Это, пожалуй, главное, что стоит усвоить новичку, остальное придет с опытом.

Море лишь кажется однообразным пространством. Над гладью ежесекундно бурлят сотни невидимых воздушных потоков — одни сильнее, другие слабее, их векторы разнятся. Иногда исход регаты зависит от умения поймать едва заметный, микроскопический порыв ветра даже на несколько минут или секунд раньше противника. Так случилось во время второй нашей гонки на «Джулии». Увы, тогда яхта осталась за чертой призеров, несмотря на все усилия команды и шкипера.

«Аэродинамику включили», — командовал наш шкипер. Это значит, что нужно усесться (а лучше улечься) таким образом, чтобы у яхты была наилучшая обтекаемость. Нелишнее в такой ситуации даже кепку напялить козырьком назад.

Мы пересели на нужный левый борт «Джулии», она начала кренится, и мы вроде прибавили, но...

«Штиль», — обреченно констатировал Андрей. Мы практически встали на месте. Конкурирующие лодки успели прокатиться на ветре дальше нас, и это в конечном счете определило победителя. Перед финишной чертой наша команда несколько часов вялилась под палящим солнцем между турецкими и греческими берегами.

Капитан расстроился и даже поначалу не поддержал предложения друзей по приезду в гавань опустошить бутылочку настоящего карибского рома. «А что праздновать будем?» — серьезно так бросил в пустоту этот азартный человек.

Нюансы судейства

После поражения во время безветрия «Джулия» взяла реванш и в конце концов выиграла первенство в своем классе. Здесь стоит рассказать о некоторых любопытных правилах.

Участники нашей регаты делились на дивизионы — это как весовые категории в боксе. Такой подход делает состязания более честными. Спортивные лодки с лодками попроще состязаются отдельно. А чтобы справедливости было еще больше, внутри каждого дивизиона учитывается гандикап — индивидуальный коэффициент яхты, на который умножается итоговое время на дистанции. Цифра устанавливается с учетом многих параметров, но главный принцип такой: чем длиннее у тебя парусник и выше его мачта, тем гандикап больше. То есть массивному быстроходному красавцу для победы над миниатюрной посудиной нужно прийти к финишу значительно раньше.

Дисквалификация ждет любую команду, которая включит двигатель яхты во время начала гонки. За менее серьезные нарушения судейская бригада может заставить лодку сделать оборот вокруг своей оси — это отнимает драгоценные минуты. Правил много, им обучают в специальных школах. Шкиперов готовят, например, в Подмосковье — на Пироговском водохранилище. В среднем корочки международного образца, подтверждающие право управления яхтой, обойдутся в сумму около 100 тысяч рублей при условии успешной сдачи экзаменов.

Почему бы нет?

Отдыхать на яхтах среднестатистический россиянин не приучен. Это факт. Для нас само слово «яхта» — синоним непозволительной роскоши. А виной всему стереотип, сформированный кинематографом, анекдотами про новых русских и... олигархом Абрамовичем: если забить его фамилию в поисковике, слово «яхта» выскакивает автоматически.

Но, как убедилась «Лента.ру», оказаться в открытом море на палубе снежно-белого парусника, да еще и в собственной каюте, можно за деньги весьма доступные — немногим большие, чем оставляют курортники на турецком берегу в приличном отеле.

Ну, например, арендовать катамаран на десятерых в сезон стоит около 5 тысяч евро за неделю. Считай, 500 евро на брата (около 30 тысяч рублей). К этой сумме стоит добавить расходы на перелет, стоянки в маринах и провизию. Итого около 50 тысяч с носа. Если в компании есть шкипер с правами — удача. Если нет — можно нанять специалиста за дополнительную плату. Яхтенный отдых в других акваториях обойдется дороже, это зависит от цены на трансфер.

***

Невзирая на прохладу, начинающий мореход должен хотя бы одну ночь провести на палубе лодки, иначе впечатления будут неполными. Атлас ночного неба с качающейся на его фоне мачтой и звездопадом останется в памяти навсегда. Ловишь себя на мысли, что с борта корабля в ночное небо смотрели в свое время великие первооткрыватели, астрономы, мыслители. И хорошо если в это мгновение рядом окажется близкий человек, с которым можно поискать на небосводе Большую Медведицу или созвездие Кассиопея.

Иван Петров

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