Участница «Холостяка» попала в ДТП на Бали и разбила лицо

Участница российского шоу «Холостяк», 21-летняя модель Лиза Адаменко попала в ДТП на Бали. Она рассказала об инциденте в Instagram, а также показала разбитое лицо.

На фотографиях заметны сильные ссадины. Адаменко объяснила, что авария случилась на острове, когда она в первый раз в жизни управляла мотоциклом без шлема.

«Из байка выпал телефон, я остановилась, нагнулась для того, чтобы его поднять, и меня накрыло сверху моим немаленьким байком!» — заметила она, посчитав историю достаточно комичной.

По словам модели, после удара она почувствовала легкое головокружение, однако левая сторона лица была заметно повреждена. Адаменко заверила, что ей помогли люди, проживавшие неподалеку от места происшествия.

Лиза Адаменко — экс-супруга бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Валентина Иванова. За него она вышла в 16 лет. Пара рассталась через несколько лет. Отмечается, что Иванов обвинял ее в измене, а сама девушка сообщала о неоднократных избиениях возлюбленным.

Модель была участницей седьмого сезона «Холостяка», в котором главным героем был стоматолог Антон Криворотов. Врач получил образование в России и США, а затем начал вести частную практику в Москве. Адаменко в результате дошла до финала. Последний выпуск вышел в конце мая. Криворотов провел свидания с каждой из двух девушек и отдал предпочтение другой — модели Барбаре Пино.