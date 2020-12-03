Победители конкурса «Большая перемена» рассказали о планах на будущее

Победители Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — рассказали о планах на будущее. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Финал конкурса прошел с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». Всего участниками стали более миллиона школьников, а победителями — 600 человек. Из них 300 — ученики 9-10 классов и столько же — ученики одиннадцатых классов.

Уточняется, что победители из числа выпускников получили по миллиону рублей и смогут потратить эти деньги на оплату обучения. А ученики 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей. Школьники направят средства на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Так, девятиклассница Наталья Авдеева из Саратова намерена в будущем развивать свои социальные сети и потратит полученные деньги в том числе на гаджеты. Иван Шишкин из Кирова увлечен компьютерными технологиями и направит приз на на образование и профессиональное развитие. Юноша верит, что «искусственный интеллект может помогать человеку, и в будущем мы сможем применять его в самых разных сферах». Одиннадцатиклассник Даниял Шабанов мечтает стать детским хирургом и отложит средства на оплату ординатуры.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне мероприятия приняли участие более миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

«Большая перемена» будет проходить ежегодно, новый сезон стартует 28 марта 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».