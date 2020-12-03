Задержанный ФСБ рэкетир симулировал болезнь и сбежал из суда

В Санкт-Петербурге задержанный за вымогательство ФСБ рэкетир симулировал болезнь и сбежал после приговора суда. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 66-летний уроженец Выборга Александр Герасимов на время судебного разбирательства был помещен под домашний арест. 3 декабря во время оглашения приговора в зале суда он симулировал болезнь. По данным агентства РИА Новости, мужчина начал задыхаться, пить воду и дрожать.

Подсудимому вызвали скорую, которая увезла его в Елизаветинскую больницу, а рассмотрение дела о вымогательстве продолжилось без него. По решению суда рэкетира должны были взять под стражу и отправить в колонию на три года.

Однако отправившиеся за ним приставы выяснили, что Герасимов сбежал через десять минут после того, как его доставили в приемный покой — мужчина воспользовался тем, что его доставили в медицинское учреждение без конвоя.

13 ноября сообщалось, что в Ульяновске спустя 18 лет задержали уроженца Казани Олега Гоголева, сбежавшего из суда в 2002 году.