Индия отчитала премьера Канады за поддержку протестующих фермеров

Индия вызвала верховного комиссара Канады в Нью-Дели, чтобы отчитать его за высказывания канадского премьера Джастина Трюдо в поддержку протестующих фермеров. Об этом пишет The Independent.

Речь идет о демонстрациях, которые проходят по всей Индии, в том числе недалеко от столицы Нью-Дели. Десятки тысяч человек критикуют местное правительство за реформы: они направлены на приватизацию агросектора. Фермеры опасаются, что вслед за этим власти свернут госзакупки сельскохозяйственной продукции.

В своем комментарии Трюдо выразил беспокойство в связи с этой ситуацией и подчеркнул, что Канада всегда будет защищать мирных протестующих. В ответ власти Индии упрекнули его в экстремизме и попытке вмешаться во внутренние дела страны. Помимо этого, МИД страны обвинил канадского премьера в том, что его слова «способствовали проведению акций протеста» у консульства Индии в Канаде.

«Мы ожидаем, что канадское правительство обеспечит полную безопасность индийского дипломатического персонала, а политические лидеры страны воздержатся от заявлений, которые узаконивают экстремистскую активность», — заявил пресс-секретарь МИД.

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