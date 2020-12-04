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Раскрыт главный недостаток масок с клапаном

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Роспотребнадзоре раскрыли главный недостаток масок с клапаном. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, инфицированный человек на выдохе в такой маске «все свои вирусы отдает окружающим». Эксперт подчеркнул, что маски с клапаном подходят только медицинским работникам, которые исполняют профессиональные обязанности, так как подобные средства индивидуальной защиты значительно облегчают вдох. Специалист добавил, что некоторые авиакомпании уже перестали пускать пассажиров в масках с клапаном на борт, так как они не препятствуют распространению коронавируса.

Ранее Лебедев оценил эффективность использования шарфа вместо медицинской защитной маски. Специалист отметил, что о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речи идти не может. По его словам, маски являются эффективными для защиты от коронавируса тоже только в случае правильного использования. Эксперт напомнил, что маска должна прилегать как можно плотнее к лицу и закрывать нос и рот.

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