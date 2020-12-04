Еще пять научно-образовательных центров в России получат гранты от государства

Еще пять научно-образовательных центров (НОЦ) в России получат миллионные гранты от государства. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, по итогам конкурсного отбора господдержку в размере 700 миллионов рублей получат Евразийский НОЦ (Башкирия), НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (Свердловская, Челябинская и Курганская области), НОЦ «Инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Мордовия), НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ) и НОЦ «Тула ТЕХ» (Тульская область).

Отмечается, что в прошлом году правительственные субсидии получили подобные центры, располагающиеся в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.