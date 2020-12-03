В белгородском научном центре займутся редактированием геномов

В Белгородской области на базе местного научно-образовательного центра (НОЦ) открылась лаборатория геномного редактирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).

Как пояснили в вузе, специалисты лаборатории займутся разработкой новых препаратов, моделированием заболеваний человека, а также созданием генно-модифицированных животных с использованием генетических технологий. В частности, ученые планируют изучить нейродегенеративные заболевания, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера, при помощи трансгенных мышей.

«Это новый шаг к повышению эффективности персонализированной медицины, а также созданию сельскохозяйственных животных с улучшенными свойствами», — подчеркнул ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии университета Владислав Солдатов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.