Театр Чехова в Москве закроется из-за долгов

Московский частный Театр Антона Чехова закроется на неопределенное время из-за долгов. Об этом заявила ТАСС его директор Ирина Григорьева.

Накануне театр выплатил зарплату сотрудникам, после чего на его счетах осталось сто тысяч рублей.

По словам Григорьевой, при существующем ограничении в 25 процентов заполняемости зала театр не окупится, поэтому все спектакли пришлось отменить.

«Мы отметили 30 лет своего существования, и, видимо, на этом наше дело заканчивается. <…> Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем деятельность», — объяснила Григорьева. В афише на сайте театра последний спектакль назначен на 20 декабря.

Также директор рассказала, что у театра накопились огромные долги за аренду офиса в Центральном доме актера, складов для декораций и площадок для спектаклей. При это все деньги, полученные за билеты, кончились.

Частная антреприза «Театр Антона Чехова» под руководством Леонида Трушкина открылась в Москве 8 февраля 1990 года. Это первый в стране негосударственный частный театр.

28 ноября специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга объявили, что проведут дополнительную проверку после жалоб в социальных сетях на организацию концерта Басты. Пользователи писали, что на мероприятии не соблюдались ограничительные меры по COVID-19.