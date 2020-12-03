Француз завещал наследство котам из российского музея

Гражданин Франции завещал наследство котам из Эрмитажа. Оформление документов, по которым скромная сумма будет переведена музею, находится на стадии завершения. Об этом в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Его слова передает «Фонтанка».

«О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи Интернета. У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам — сейчас мы ведем переписку с юристами», — отметил Пиотровский.

По словам помощника директора Марии Халтунен, о пожертвовании стало известно еще в прошлом году, когда к дирекции музея обратились распорядители завещания. Она пояснила, что умерший француз поделил свое имущество между родственниками, организацией по защите экологии и котами Эрмитажа. Последним досталась сравнительно малая часть.

Что подтолкнуло француза к такому решению и бывал ли он в Эрмитаже, сотрудникам музея выяснить не удалось. Однако предполагается, что автор завещания был обычным гражданином.